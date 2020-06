Sturm im Aufwind

Obwohl Sturm erst ein Tor in zwei Spielen erzielt hat, darf man im Lager der Grazer von einem Aufschwung sprechen. Vor allem die Defensive zeigte sich gegenüber der Herbstsaison beim 0:0 in Salzburg stark verbessert. Einziger Wermutstropfen: Milan Dudic ist nach seiner Gelben am Samstag beim Heimspiel gegen Rapid gesperrt.

Auch in der Offensive gab es frischen Wind bei Sturm. Speziell Darko Bodul zeigte sich nach seiner überstandenen Bänderverletzung vor allem läuferisch in Bestform. Der 23-Jährige hat den Meistertitel noch lange nicht abgehakt: "Wir stehen in der Tabelle nicht schlecht da, haben nur drei Punkte Rückstand auf Rapid, das ist nichts", sagt Bodul, der vor einigen Tagen seinen Vertrag beim Meister bis 2013 verlängert hat.

Ein anderer Stürmer zeigte bereits einen Tag nach dem Salzburg-Spiel erstmals im Sturm-Dress auf: Rubin Okotie erzielte beim 10:0-Testspielsieg gegen den Oberligisten SV Gössendorf vier Tore. Okotie wird Sturm im Sommer ebenso verlassen wie Trainer Franco Foda, der seinen am 31. Mai auslaufenden Vertrag nicht verlängert.

Auf Sturms Wunschliste stehen Ried-Trainer Paul Gludovatz und Ex-Sturm-Verteidiger Darko Milanic (derzeit NK Marburg) ganz oben. Vorerst wird aber noch ein Geschäftsführer für den sportlichen Bereich gesucht, die besten Karten hat Ex-Sturm-Star Markus Schopp.