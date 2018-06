Österreichs Vizemeister Sturm Graz trifft in der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League auf Ajax Amsterdam. Dies ergab die UEFA-Auslosung am Dienstag in Nyon. Das erste Match findet am 24. oder 25. Juli in der niederländischen Metropole statt, das Rückspiel steigt dann am 31. Juli oder 1. August in Graz.