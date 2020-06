Sturm gibt Muratovic den Laufpass

Dass Samir Muratovic mit seiner Reservisten-Rolle bei Sturm unzufrieden war, ist in Graz seit Ewigkeiten bekannt. Immer wieder gab es Streit mit Trainer Franco Foda, immer wieder Versöhnungen.



Dazu wird es jetzt nicht mehr kommen. Der Routinier wurde von Sturm freigestellt. Weil er in einem Interview gesagt hatte: "Ich fühle mich nicht als Spieler, sondern als Zeugwart." Der 36-Jährige glaubt nicht an eine Pardonierung: "Das wird schwer möglich sein."