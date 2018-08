Sturm braucht bei AEK Larnaka ein "kleines Wunder"

Cupsieger Sturm Graz steht in der Europa-League-Qualifikation vor dem Ausscheiden. Mit der bitteren 0:2-Heimniederlage im Drittrunden-Hinspiel gegen AEK Larnaka haben sich die Grazer in eine sehr schlechte Lage gebracht. "Wir brauchen ein kleines Wunder, das in einem Spiel vielleicht realisierbar ist", sagte Sturm-Trainer Heiko Vogel am Mittwoch vor dem Abflug nach Zypern.

Dafür muss im heutigen Rückspiel (17.30 Uhr, live ORFeins) eine klare Steigerung her. Vor einer Woche blieben die Grazer vor eigenem Publikum vieles schuldig, schienen auch mit dem Druck des vermeintlichen Favoriten nicht umgehen zu können. Das Problem gibt es jetzt nicht mehr. "Larnaka ist der große Favorit. Wir haben die schlechtere Ausgangsposition, dadurch aber auch weniger Druck. AEK wäre vom Ausscheiden enttäuscht, wir hätten eine riesengroße Freude, wenn wir weiterkommen", verlautete Sturms Coach.

Geschäftsführer Günter Kreissl nahm seine Spieler klar in die Pflicht: "Ich will, dass jeder einzelne an den Aufstieg glaubt und dass er in die zweite Chance alles hineinlegt." An der Körpersprache, dem Kampfgeist und der Dynamik im Spiel solle man dies erkennen. "Wir haben in der dritten Runde Halbzeitpause. Wenn wir das drehen, würde das große Kraft freigeben", war sich der Ex-Tormann sicher. Im anderen Fall wäre die Hoffnung auf eine europäische Gruppenphase früh beendet, nachdem man zuvor am Anlauf auf die Champions League gegen Ajax Amsterdam gescheitert war.

Das wollen die Grazer unbedingt vermeiden. An die englischen Wochen haben sie sich mittlerweile gewöhnt. "Wir haben in den letzten Wochen jeden dritten Tag gespielt, und ich finde, dass wir mittlerweile den Rhythmus gefunden haben", meinte Abwehrspieler Dario Maresic. Coach Vogel bezeichnete die Doppelbelastung im Hochsommer als "hart", will deshalb aber nicht jammern. "Die Situation ist wie sie ist, jeder will sich europäisch beweisen", betonte der Deutsche.