Stürmer-Legende über Van Gaal: "Plötzlich hat er mich geschlagen"

In einem neuen Buch über die Trainerkarriere von Louis van Gaal ("LVG - The Manager and the Total Person") verriet der ehemalige Weltklasse-Stürmer Robin van Persie brisante Details aus seiner Zusammenarbeit mit dem mittlerweile 68-Jährigen. Beim WM-Viertelfinalspiel gegen Costa Rica 2014 gerieten die beiden Holländer aneinander.

Zuvor soll über eine eventuelle Auswechslung gestritten worden sein. Es lief die 90. Minute und stand 0:0, eine Verlängerung zeichnete sich ab. Und Van Gaal wollte seinen Stürmer vom Platz nehmen, da dieser Krämpfe bekam. Van Persie bestand allerdings darauf, weiterzuspielen, obwohl er sichtlich angeschlagen war. "Er konnte das sehen - und rauchte schon aus den Ohren", zitiert der Mirror aus dem Buch.

Doppeltes Pech mit Van Gaal

Als das Spiel beendet war, kam es zum Ausraster des Trainers. "Er kam er zu mir und schlug mich plötzlich. Mit der flachen Hand versetzte er mir einen Schlag und sagte wütend: 'Tu mir das nie wieder an.' Ich sah ihn absolut fassungslos an", so van Persie. Dennoch habe er Verständnis für das Verhalten gehabt: "Manchmal kann er einen Spieler umarmen - und manchmal kann er dich schlagen."

Kurios wurde es dann ein paar Monate später: Van Gaal übernahm nach der Weltmeisterschaft das Traineramt bei Manchester United. Stürmer dort war ein gewisser Robin van Persie. Und der wurde dann wenig später aussortiert.