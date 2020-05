Stoke verliert mit Arnautovic gegen Liverpool

ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic hat am Sonntag bei seinem Liga-Comeback trotz starker Leistung eine Niederlage einstecken müssen. Sein Team Stoke City unterlag Liverpool in der Fußball-Premier-League zu Hause 3:5 (2:2). Zwei Assists von Arnautovic, der auf dem linken Flügel durchspielte, waren zu wenig. Manchester City übernahm mit einem 2:0 (1:0) in Newcastle vorübergehend die Tabellenführung.

Arnautovic kam nach einer Erkrankung rund um den Jahreswechsel zu seinem ersten Ligaeinsatz seit Weihnachten. Der 24-jährige Wiener bot eine ansehnliche Vorstellung und bereitete zweimal den Anschlusstreffer vor. Eine Flanke des Österreichers verwertete Peter Crouch per Kopf zum 1:2 (39.). Einen starken Querpass in den Lauf von Jonathan Walters nutzte dieser nach der Pause zum 3:4 (85.). Dazu scorte Charlie Adam für Stoke (45.).

Die Treffer für Liverpool resultierten aus einem Eigentor von Ryan Shawcross (5.), einem Doppelpack von Stürmerstar Luis Suarez (32., 71.) und einem umstrittenen Elfmeter von Steven Gerrard (51.). Für die Entscheidung sorgte der eingewechselte Daniel Sturridge (87.). Auf der Gegenseite war ein Arnautovic-Schuss zwar mit der Hand geblockt worden, Strafstoß gab es aber nicht (54.). Liverpool verbesserte sich auf den vierten Tabellenplatz, Stoke ist Zwölfter.