Stimme von Roma-Legende Totti holte junge Fußballerin aus Koma

Für Italiens Fußball-Legende Francesco Totti war es ein ganz besonderer Termin. Am Montag besuchte der Weltmeister von 2006 in einem römischen Krankenhaus die 19-jährige Ilenia Matilli. Die junge Frau war im Dezember in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, lag seitdem neun Monate lang im Koma.