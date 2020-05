Stevens steht beim HSV ante portas

Dann folgte seine Zeit in Salzburg mit einer erfolgreichen ersten und einer weniger erfolgreichen zweiten Saison. Im April kam es dann zur trotzdem überraschenden Trennung.



Im Hamburg erwartet ihn nun eine ganz andere Aufgabe als in Salzburg. In Österreich war er wegen seines Zweckfußballs oft unter der Gürtellinie kritisiert worden, in Hamburg ist genau diese Art von Fußball derzeit gefragt. Auf Stevens wartet mit einer neu formierten Mannschaft der beinharte Abstiegskampf.



Wenigstens kann der Niederländer in der kommenden Woche eine Mannschaft übernehmen, die ein Erfolgserlebnis in den Beinen hat. In Stuttgart holte der HSV nach 13 Bundesligaspielen ohne Sieg mit einem 2:1 endlich wieder einmal drei Punkte.



Eigentlich hatte es auch in Stuttgart gar nicht gut ausgeschaut für die Norddeutschen. Just ein gebürtiger Hamburger, nämlich der österreichische Teamspieler Martin Harnik, hatte mit seinem vierten Saisontor den VfB per Abstauber in Führung geschossen. Doch Jeffrey Bruma (51.) und Robert Tesche (67.) drehten die Partie noch zugunsten des HSV.