Steffen Hofmann: "Es ist stressiger geworden"

Und wozu das Ganze? „Ich will meinen Beitrag leisten, dass möglichst viele unserer Talente den Sprung zu den Profis schaffen und auch darauf vorbereitet werden, was es heißt, ein Profi des SK Rapid sein zu dürfen.“

Sportdirektor Fredy Bickel hat Hofmann mit der Idee des Talentemanagers am richtigen Fuß erwischt. Das Feuer lodert im Familienvater, der „überhaupt keinen Pensionsschock“ verspürt. Bickel will, dass ihn Hofmann eines Tages als Sportdirektor ablösen wird. Aktuelle Hauptaufgabe: „Genau zuschauen und reden.“ Die anderen Kommunikationsmethoden der Jungen sind dem 37-Jährigen aufgefallen: „Ich habe mit unseren Leihspielern eine WhatsApp-Gruppe gegründet. So ist es am besten, Infos auszutauschen.“

Hofmann ist auch noch in Fußballschuhen anzutreffen. Regelmäßig nimmt er an Trainingseinheiten in der U-15 bis zu Rapid II teil, um knapp dran zu bleiben. „Die Jungs schauen mich schon anders an als die meisten ihrer Trainer. Ich will ihnen Tipps geben und wenn nötig auch Kritik üben.“