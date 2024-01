Bayerns Freund: "Waren personell ziemlich auf dem letzten Zacken"

Nach zwölf Tagen Weihnachtsurlaub hat der deutsche Serien-Meister Bayern München am Dienstag die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison gestartet. Trainer Thomas Tuchel muss auf die Erfüllung seiner Neujahrs-Wünsche aber noch warten und hat das Training ohne die fest eingeplante Abwehr-Verstärkung begonnen. Der österreichische Bayern-Sportdirektor Christoph Freund will am Winter-Transfermarkt aber noch aktiv werden.

