Steckbrief von Lionel Messi

Lionel Andres Messi (ARG/24 Jahre):

Nationalität: Argentinien

Geboren: 24. Juni 1987 in Rosario (ARG)

Größe/Gewicht: 1,69 m/67 kg

Verein: FC Barcelona (seit 2000)

Position: Stürmer



Länderspiele/-Tore: 66/19



A-Team-Debüt: 17.8.2005 Ungarn - Argentinien (1:2)



Erstes Teamtor: 1.3.2006 Kroatien - Argentinien (3:2)



Leistungsbilanz im A-Team: WM-Viertelfinale 2006, Endspiel Copa America 2007, WM-Viertelfinale 2010

Nachwuchsteams: Olympiasieger und bester Spieler des Turniers 2008, U20-Weltmeister, bester Spieler und bester Torschütze 2005 (6 Tore in 7 Spielen)



Erfolge auf Vereinsebene mit dem FC Barcelona:

3 x europäische Champions League (2006,2009,2011)

5 x spanischer Meister (2005,2006,2009,2010,2011)

1 x spanischer Cup (2009)

5 x spanischer Supercup (2005,2006,2009,2010,2011)

2 x europäischer Supercup (2009,2011)

2 x Club-Weltmeister (2009,2011)



Persönliche Erfolge:

Weltfußballer des Jahres 2009,2010,2011

Europas Fußballer des Jahres 2009,2010,2011 (Ballon d`Or)



Messi erzielte in jedem Klubbewerbs-Finalspiel (Klub-WM, Champions League, Cup, Supercup, europäischer Supercup) zumindest ein Tor. Für Barcelona traf er in Pflichtspielen bisher 210-mal und liegt damit noch 25 Tore hinter dem Rekordhalter Cesar Rodriguez.