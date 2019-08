Startschuss in Spanien: Starfaktor und ein Transferrekord

Den europaweit teuersten Transfer in diesem Sommer tätigte allerdings Atlético Madrid: 127 Millionen Euro wurden an Benfica Lissabon für João Félix gezahlt. Er soll mit seinen 19 Jahren der Superstar der kommenden Jahre werden. Trainer Diego Simeone ist voll des Lobes: „Wo immer du ihn aufstellst, er weiß, was zu tun ist.“

Seit Atlético in einem Testspiel in den USA Real Madrid mit 7:3 regelrecht gedemütigt hatte, herrscht trotz der zahlreichen Abgänge große Euphorie im Klub. Am Sonntag empfängt Atlético zum Start den FC Getafe.