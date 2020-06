Starauflauf beim Cupfinale in Madrid

Erst am Freitag endet mit dem Cupfinale in Madrid die spanische Saison. Die Spieler des FC Barcelona wollen gegen Bilbao ihrem Trainer Josep Guardiola zum Abschied einen Titel schenken.

Das Nationalteam ist derzeit im Montafon in Vorarlberg, am Donnerstag konnten in Schruns die Teamspieler Isco, Negredo und Juanfran bei der Pressekonferenz befragt werden. Und mit Real-Verteidiger Sergio Ramos zumindest einer der bekannteren Spieler, die schon bei der EM-Vorbereitung dabei sind.

Mit Villa und Puyol mussten schon zwei Spieler des FC Barcelona verletzt für die EM absagen. Mit Tormann Valdes, Pique, Xavi, Iniesta und Fabregas sind im Cup fünf Fixstarter für die EM im Einsatz. Auch Thiago hat noch kleine Chancen. Und Pedro duelliert sich mit Adrian Lopez ( Atletico) um ein EM-Ticket – und mit seinem heutigen Gegner Muniain. Der Jungstar von Bilbao wurde aber auch schon für das U-21-Spiel am 31. Mai gegen Estland nominiert.

Von seinen Kollegen haben Stürmer Llorente und Verteidiger Javi Martinez ein fixes Ticket. Del Bosque hat aber auch Außenverteidiger Iraola im Auge. Der Teamchef will jedenfalls am 27. Mai seinen endgültigen Kader bekannt geben. Einen Tag nach dem Testspiel gegen Serbien in St. Gallen.