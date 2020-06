Das Motto ist seit Jahren schon das gleiche: In der Premier League wird nicht gekleckert, hier wird richtig geklotzt. Auch in dieser Transferzeit haben die englischen Vereine wieder das meiste Geld ausgegeben, mehr als 300 Millionen Euro wurden in neue Spieler investiert. Dabei läuft die Transferzeit noch weitere zwei Wochen.

Im Gegensatz zu den letzten Saisonen war allerdings nicht Manchester City der Krösus, nach dem gewonnen Meistertitel bestand beim Team von Roberto Mancini nicht akuter Handlungsbedarf. Dafür hat sich Champions-League-Sieger Chelsea mit Hazard (40 Millionen Euro) und Oscar (32 Millionen) teuer verstärkt. Die prominentesten Wechsel fanden bei Arsenal statt: Während Lukas Podolski aus Köln kam, heuerte Torschützenkönig Robin van Persie bei Manchester United an.

Für die neue Saison zeichnet sich wieder ein Städte-Duell Manchester gegen London ab. Die Klubs aus Manchester gelten im Titelkampf mit Chelsea und Arsenal als Topfavoriten.