Sprengstoffanschlag auf Fußball-Präsidenten endet glimpflich

Der 59-Jährige hatte sich zu dem Zeitpunkt am Montagabend in der Hauptstadt Tirana befunden. Im Haus waren seine Frau und sein Sohn, beide blieben unverletzt. Duka steht seit rund 20 Jahren an der Spitze des Verbands. Zahlreiche Kritiker und Gegner werfen ihm Bestechlichkeit, Geldwäsche und die Manipulation der Wahlen für die Verbands-Gremien vor. Im März stehen Neuwahlen für die Verbandsspitze an.

Die Europäische Fußball-Union UEFA zeigte sich "tief besorgt" über die aktuelle Entwicklung im albanischen Fußball und bekundete ihre Unterstützung für Duka. In Tirana soll am 25. Mai das Endspiel der neuen Conference League ausgerichtet werden. Eine Delegation werden in Kürze nach Albanien reisen, "um die aktuellen Probleme" zu besprechen und die Bedenken des Verbands hinsichtlich der sicheren Ausrichtung des Finales zu äußern, hieß es von der UEFA weiter.