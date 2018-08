Sporting Lissabon: Vom Vorzeige- zum Chaos-Klub

Wenn Benfica Lissabon an diesem Samstag im Estádio da Luz den Stadtrivalen Sporting empfängt, wird Portugals Hauptstadt wieder einmal vom Derby lahmgelegt werden. Es ist nicht nur traditionell, sondern auch sportlich ein Topduell, denn beide Teams stehen in der Primeira Liga zusammen mit Meister FC Porto und CD Feirense mit zwei Siegen ganz oben. Doch in Wirklichkeit trennen Benfica und Sporting Welten. Während die Adler vier der fünf letzten Landesmeisterschaften gewannen, holten die Löwen ihren 22. und letzten Titel vor 16 Jahren. Schlimmer noch: Nach mehreren Chaos-Monaten mit Ultra-Attacken, Kündigungen von Stars, Drohungen und Rausschmissen kämpft Sporting ums Überleben.

„Es kann sein, dass der Klub schon im November nicht mehr die Gehälter der Spieler zahlen kann“, warnte dieser Tage José Maria Ricciardi. Der 63-jährige Unternehmer und Bankier, dessen Großonkel José Alvalade den Verein 1906 mitgegründet hat und Namensgeber des Klubstadions ist, ist einer der sieben Kandidaten bei der für den 8. September angesetzten Präsidentenwahl. Seine Worte blieben unwidersprochen, weil sie wohl zutreffend sind. Wegen Schulden von mindestens 40 Millionen Euro bei Lieferanten sowie weiterer Verbindlichkeiten in nicht bekannter Höhe beim Fiskus und der Sozialversicherung seien zwei von drei Konten des Klubs bereits gepfändet worden, berichteten Medien jüngst.

Die Probleme der „Grün-Weißen“ sind aber beileibe nicht nur finanzieller Art. Nach mehrjährigem Durcheinander spitzte sich die Lage am 15. Mai dieses Jahres dramatisch zu. Damals drangen zahlreiche vermummte Hooligans auf dem Trainingsgelände in Alcochete bei Lissabon nach einer Serie schlechter Ergebnisse bis in die Umkleidekabine ein. Mit Stöcken und Gürteln bewaffnet prügelten sie auf mehrere Spieler und Trainer ein. „Wir alle haben um unser Leben gebangt“, schrieb Nationaltorwart Rui Patrício in einem Brief.