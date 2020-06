Sporting allein gegen Spanien

Zuletzt gab es 2007 ein rein spanisches Finale im UEFA-Cup. Damals gewann Sevilla gegen Espanyol Barcelona. Sporting Lissabon kann am Donnerstag (21.05 Uhr) ein rein spanisches Finale in der Europa League verhindern. Die Portugiesen gehen mit einem 2:1-Vorsprung ins Rückspiel bei Athletic Bilbao. Im zweiten Halbfinale gilt es für Valencia gegen Atlético Madrid im Mestalla-Stadion noch ein 2:4 wettzumachen. Endspiel ist am 9. Mai in Bukarest.



Im bisher einzigen Europacup-Duell von Sporting und Bilbao setzten sich die Portugiesen in der UEFA-Cup-Saison 1985/86 mit 1:2 und 3:0 durch. Geht es nach Ricardo Sa Pinto soll es heuer wieder so sein. "Hinter unserem Erfolg steckt harte Arbeit", sagte der Lissabon-Trainer, dessen Mannschaft sechs der jüngsten sieben Pflichtspiele gewonnen hat.



Vieles spricht aber für Bilbao. Athletic hat alle drei Heimspiele gegen portugiesische Teams gewonnen und ist insgesamt seit acht Europacup-Heimpartien (4 Siege, 4 Remis) ungeschlagen. Sporting hat demgegenüber in neun Anläufen (3 Remis, 6 Niederlagen) noch nie in Spanien gewonnen. Ander Herrera war deshalb optimistisch. "Wir sind im San Mames sehr stark, wir müssen rausgehen und genau das zeigen", sagte der Bilbao-Mittelfeldspieler. "Wir haben ein Ergebnis, das wir drehen können."



Im Heimstadion von Bilbao, wo Salzburg am 20. Oktober 2011 ein 2:2 geholt hatte, gilt es für die von Marcelo Bielsa gecoachten Hausherren vor allem auf den im Bewerb bereits fünf Mal erfolgreichen Sporting-Torjäger Ricky van Wolfswinkel aufzupassen. Bilbaos Toptorschütze Llorente hat sechs Treffer auf dem Konto.