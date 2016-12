Sport-Highlights 2016: Die EURO

10. Juni: Gastgeber Frankreich startet mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Rumänien in die EM. Im Eröffnungsspiel vor 80.000 Zuschauern im Stade de France avanciert der überragende Dimitri Payet mit seinem Siegestor in der 89. Minute zum Matchwinner.

12. Juni: Nach den Ausschreitungen beim Spiel England gegen Russland eröffnet die UEFA ein Verfahren gegen den russischen Verband. Bei der Partie in Marseille waren russische Zuschauer auf in benachbarten Blöcken sitzende englische Fans losgestürmt und hatten diese attackiert.

12. Juni: Weltmeister Deutschland setzt sich in Lille gegen die Ukraine 2:0 durch. Der eingewechselte Bastian Schweinsteiger macht in der Nachspielzeit alles klar.

13. Juni: Titelverteidiger Spanien müht sich in seinem ersten Auftritt zu einem 1:0-Sieg gegen Tschechien. Innenverteidiger Gerard Pique trifft erst in der 87. Minute.

14. Juni: Österreich legt einen Fehlstart in die EM hin. In Bordeaux setzt es gegen Ungarn ein 0:2. Zlatko Junuzovic zieht sich einen Teilriss des Außenbandes im rechten Knöchel zu, Aleksandar Dragovic sieht in der hitzigen Partie Gelb-Rot und ist gegen Portugal gesperrt.

18. Juni: Österreich erreicht im Pariser Prinzenpark-Stadion gegen Portugal ein 0:0, damit lebt die Chance auf den Aufstieg ins Achtelfinale. Cristiano Ronaldo schießt in der 79. Minute einen Elfmeter an die Stange. Island und Ungarn trennen sich 1:1.

22. Juni: Österreich scheidet aus. Zum Abschluss der Gruppe F setzt es in St. Denis gegen Island ein 1:2. Alessandro Schöpf (re.) erzielt das einzige Turniertor der Österreicher. Dragovic vergibt einen Elfmeter.

Der künftige Rapid-Stürmer Arnor Ingvi Traustason versetzt dem ÖFB-Team in Minute 94 den Nackenschlag.

Ungarn und Portugal trennen sich 3:3. Ungarn zieht als Gruppensieger ins Achtelfinale ein, Portugal erreicht hinter Island als Dritter ebenfalls die K.o.-Phase.

25./26./27. Juni: Polen qualifiziert sich als erste Mannschaft für das Viertelfinale. Die Schweiz wird nach Elfmeterschießen besiegt. Es folgen Wales (1:0 über Nordirland), Portugal (1:0 n. V. Kroatien), Frankreich (2:1 Irland), Deutschland (3:0 Slowakei), Belgien (4:0 Ungarn), Italien (2:0 Spanien) und sensationell Island (2:1 gegen England).

29. Juni: ÖFB-Kapitän Christian Fuchs gibt seinen Rücktritt vom Nationalteam bekannt.

30. Juni: Portugal erreicht nach einem 5:3 im Elfmeterschießen gegen Polen das Halbfinale. Nach 120 Minuten stand es 1:1.

1. Juli: Der Erfolgslauf von Wales geht weiter. Der Underdog gewinnt das Viertelfinale gegen den Weltranglistenzweiten Belgien verdient mit 3:1 und trifft nun auf Portugal.

2. Juli: Deutschland erreicht in Bordeaux erst im Elferschießen das Halbfinale. Gegen Italien steht es nach Verlängerung 1:1, im Elferschießen braucht es 18 Schüsse, bis nach dem Treffer von Jonas Hector der deutsche Sieg feststeht.

3. Juli: Gastgeber Frankreich beendet in St. Denis den Sensationslauf von Endrundenneuling Island nach einem 5:2. Nun kommt's zum Schlager gegen die Deutschen.

6. Juli: Ronaldo (50.) und Nani (53.) schießen Portugal in Lyon innerhalb von vier Minuten zu einem 2:0-Sieg über den EM-Debütanten Wales und damit ins Endspiel.

7. Juli: Dort warten die Franzosen. Der Gastgeber gewinnt in Marseille 2:0 gegen Deutschland. Griezmann avanciert mit einem Doppelpack (45.+2/Elfmeter, 72.) zum Matchwinner.

10. Juli: Drama im Finale in Paris: Nach dem bösen Einsteigen von Frankreichs Payet in der 8. Minute, das Schiedsrichter Mark Clattenburg nicht einmal als Foul wertete, war das Spiel für Superstar Ronaldo nach einigen Versuchen in der 25. Minute vorbei.

In der 109. Minute sorgte der eingewechselte Eder dafür, dass CR7 trotz seiner Verletzung lachen konnte. Mit einem platzierten Weitschuss riss der Joker Gastgeber Frankreich aus allen EM-Träumen.

Nur eines von sieben Spielen dieser EM gewannen die Portugiesen nach 90 Minuten, wurden aber dennoch Europameister.