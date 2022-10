Spielabbruch nach Ausschreitungen: Anderlecht entlässt Trainer

Anderlecht-Anhänger hatten wiederholt Feuerwerkskörper auf das Spielfeld geschossen. "Der RSC Anderlecht bedauert die Vorfälle, die zum Abbruch des Spiels in und gegen Standard Lüttich am Sonntagabend geführt haben, sehr", hieß es in einer Mitteilung des Klubs. Man verurteile die Vorfälle nachdrücklich und werde den Dialog mit den Fans in den kommenden Tagen verstärken. Die Liga habe den Klub mit einer Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro belegt.