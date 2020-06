Spendierfreudige deutsche Bundesliga

In Deutschland ist von einer Finanzkrise nichts zu spüren – zumindest nicht in der Bundesliga. Neun Tage vor dem Start der 50. Saison haben die 18 Vereine so viel Geld in neue Spieler investiert wie seit fünf Jahren nicht mehr.



Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur dpa liegt man mit Ausgaben von 186,23 Millionen Euro sogar auf Rekordkurs - darin sind die 40 Millionen, die die Bayern möglicherweise für den Spanier Javier Martínez ausgeben, noch nicht enthalten. Die Bestmarke stammt aus dem Sommer 2007 (194 Mio. €). Im Vorjahr hatten die Klubs 132, 2010/2011 nur 87 Millionen Euro investiert.



Zum Vergleich: Die Klubs der englischen Premier League gaben vor der am Wochenende beginnenden Saison bisher rund 330 Millionen Euro (inklusive Van-Persie-Wechsel zu Manchester United) aus und liegt damit vor den Klubs der italienischen Serie A (280 Mio. €).