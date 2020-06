Spartak Moskau feuert Trainer Karpin

Der russische Fußball-Spitzenclub Spartak Moskau hat am Dienstag nach zuletzt schlechten Meisterschafts- und Cupergebnissen Trainer Waleri Karpin gefeuert. Spartak ist aktuell mit vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Lokomotive Moskau Tabellendritter in der Premjer-Liga. Die Moskowiter haben sich als bereits zehnter Premjer-Liga-Club in dieser Saison vorzeitig von ihrem Coach getrennt.