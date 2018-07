Luis Enrique neuer spanischer Teamchef

Keine Stiländerung

Man wolle auch nach dem frühen Scheitern in Russland im Prinzip nicht viel am Stil der Nationalmannschaft ändern, sagte Molina bei seiner Präsentation am Montag in Madrid. Darum werde sich aber in erster Linie der künftige Trainer kümmern, betonte er.

Molina spielte bis 2007 als Profi unter anderem in seiner Heimatstadt Valencia. Seine besten Jahre erlebte er als Keeper von Atletico Madrid (1995-2000) und Deportivo La Coruna (2000-2006). Mit den Madrilenen holte er 1996 das Double aus Meisterschaft und Cup. Molina bestritt neun Länderspiele. Bei den Europameisterschaften 1996 und 2000 stand er ebenso wie bei der WM 1998 im Kader. Als Trainer war er unter anderem bei Villarreal, beim SC Kitchee in Hongkong und zuletzt bei Atletico San Luis in Mexiko tätig.