Spanien: Meister FC Barcelona verpatzt den Saisonstart

Am Freitag ging auch eine lange Erfolgsserie zu Ende: Die Katalanen hatten in den vergangenen zehn Jahren immer das erste Saisonspielgewonnen. Bei Barcelona fehlte der verletzte Superstar Lionel Messi, Luis Suarez musste in der ersten Hälfte verletzt ausgetauscht werden. Die Zugänge Antoine Griezmann und Frenkie de Jong hätten sich ihren Einstand bei den Katalanen, die ihren dritten Meistertitel in Folge anpeilen, sicher anders vorgestellt.