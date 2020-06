Spanien liegt den "Unbesiegbaren" zu Füßen

Gemeinsam. Das Nationalteam eint nicht nur die Spieler von Real Madrid und FC Barcelona, sondern auch die Volksgruppen des Landes. Es ist noch nicht so lange her, dass mehr Spanier Klubspiele im Fernsehen angeschaut haben als Partien des Teams. Doch seit 2008 ist die "Furia roja" nationale Angelegenheit, sie gibt den Menschen in Zeiten der Wirtschaftskrise etwas zum Feiern.



Der 4:0-Sieg Spaniens über das Team der Italiener war das meistgesehene Fußballspiel in der spanischen TV-Geschichte. Wie der Sender Telecinco mitteilte, hatten etwa 15,5 Millionen Zuschauer die Übertragung miterlebt. Kurz vor dem Schlusspfiff in der Partie habe die Zahl der TV-Zuschauer in Spanien mit 17,9 Millionen ihren Höhepunkt erreicht. Der bisherige Rekord war beim EM-Finale 2008, Spanien gegen Deutschland in Wien, mit 14,5 Millionen Zuschauern.