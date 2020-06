Spanien fehlt nur der Plan B

Kein anderes Nationalteam der Welt kann so dominant spielen. Ballbesitz heißt die Erfolgsgrundlage. Die Voraussetzung dafür ist die Ballsicherheit praktisch aller Spieler. Wenn die Mannschaft einmal in Führung geht, ist sie so gut wie unschlagbar. Da kommt den Spaniern zugute, dass der Stamm der Mannschaft schon ewig zusammenspielt.



Mit Iker Casillas steht ein absoluter Weltklassemann im spanischen Tor, der sich kaum einen Flüchtigkeitsfehler erlaubt. Im Mittelfeld tummelt sich mit Xabi Alonso, Sergio Busquets, Xavi oder Andres Iniesta die absolute Weltklasse. Und im Angriff scheint Fernando Torres, der im EM-Finale 2008 in Wien gegen Deutschland der Matchwinner war, zu alter Stärke gefunden zu haben.