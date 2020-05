In Seefeld steigt das Spiel des Lebens

Der Seefelder Sportplatz liegt direkt unterhalb der Sprungschanze. Und beides liegt eigentlich auf dem Gemeindegebiet von Telfs. Die beiden Tiroler Nachbarorte sind im Fußball aber noch nie in der Meisterschaft aufeinandergetroffen. Sky Sport Austria macht es am Samstag möglich: Im "Spiel des Lebens" kicken die beiden Teams am Samstag (ab 15 Uhr) gegeneinander. Der Sender überträgt die Partie wie ein Bundesliga-Spiel: Um 14.30 Uhr beginnt die Live-Übertragung, Hans Krankl und Heribert Weber sind vor Ort. Das Siegerteam fliegt mit Hans Krankl nach Barcelona ins Camp Nou.

Telfs setzt auf Brüder-Power: insgesamt vier Brüderpaare stehen im Kader, davon zwei Mal eineiige Zwillinge. "Damit können wir in der Pause zusätzliche Wechsel vornehmen, ohne dass es jemand merkt", scherzt Trainer Werner Rott. Der bekannteste Spieler aus Telfs ist Marcel Schreter. Seefeld verspricht im Anschluss ans "Spiel des Lebens" im großen Zelt die "Party des Lebens". Dass sie feiern können, haben die Aufsteiger mehrfach bewiesen: Zur Meisterfeier kamen mehr als 600 Fans. Es wurden 1250 Liter Bier und 1000 Liter Radler bestellt.