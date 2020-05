Silberhochzeit für Ferguson und ManU

Unvergessen bleibt das Champions-League-Finale gegen Bayern München, als Sheringham und Solskjær in den Schlusssekunden ein 0:1 in ein 2:1 drehten. Nach dem Triumph wurde Ferguson von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen. "Sir Alex" war geboren. Beckham schwärmt: "Er ist der beste Trainer, den ich je hatte." Beckham, Giggs, die Neville-Brüder und Paul Scholes führte Ferguson aus dem Nachwuchs in die Ruhmeshallen des Weltfußballs.



Doch Ferguson hatte nie Respekt vor Weltstars. 2003 schleuderte er Beckham nach einer Niederlage einen Schuh an den Kopf. "Flickt ihn zusammen", sagte er zu den Betreuern, die "Becks'" Platzwunde nähten. Ferguson legte sich aber auch mit Gott, der Welt und den Schiedsrichtern an. Im Laufe seiner Karriere musste er rund 100.000 Euro (je nach Pfund-Kurs) an Strafen für Kritik an Unparteiische zahlen. Und erst vor Kurzem beendete er einen siebenjährigen Boykott der BBC. Der Sender hatte es 2004 gewagt, eine kritische Reportage über einen seiner drei Söhne auszustrahlen.



Mit Arsenal-Coach Arsène Wenger hat er sich oft gestritten, mit José Mourinho hingegen hat er schon eine Flasche seines spanischen Lieblingsweins Pesquera getrunken. Ferguson ist zudem Mitbesitzer des Pferdes "Rock of Gibraltar", das allein 2002 17 Millionen Euro Preisgeld gewonnen hat.



Den Stress während eines Spieles bewältigt er, indem er Kaugummi der Marke "Wrigley's Extra Ice" bearbeitet. Wie lange er sich den Stress noch antut, das steht in den Sternen. Elf Jahre fehlen ihm noch auf den Rekord von Guy Roux, der in Auxerre 36 Jahre ohne Unterbrechung Trainer war.