Siegzwang für die Legionäre

Die Stuttgarter haben in dieser Saison ein Faible für die Fremde entwickelt: Elf ihrer 16 Bundesligapunkte fuhren sie auswärts ein. Mit diesem Rückenwind soll in Rumänien der nächste Coup gelingen. "Da müssen wir nachlegen, um international überwintern zu können", forderte Harnik, der am Samstag beim 2:1 über Gladbach das 1:1 erzielt hatte.

Aleksandar Dragovic, der zuletzt zum besten Verteidiger der Schweiz gewählt wurde, hat mit Basel im Heimspiel gegen Sporting Lissabon drei Punkte eingeplant.

Marcel Ritzmaier wird bei PSV Eindhoven wegen einer Schulterverletzung im Spiel gegen Dnipropetrowsk (Gruppe F) fehlen.