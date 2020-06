Siegessicherheit bei Joachim Löw

Auch deshalb warnte der deutsche Teammanager Oliver Bierhoff noch einmal eindringlich vor Bruder Leichtsinn und übertriebenem Übermut. "Wenn man sich die verschiedenen Rechenbeispiele vorführt, sieht man, dass es sehr schnell passieren kann", sagt Bierhoff.

Die Angst vor einer vorzeitigen EM-Abreise scheint freilich unbegründet. Zu souverän war bisher das Auftreten der Deutschen bei diesem Turnier, zu konzentriert und diszipliniert arbeitet die Mannschaft im Training. Weder gibt es im Gegensatz zu früheren Endrunden teaminterne Grabenkämpfe noch hat Bundestrainer Joachim Löw Sorgenkinder von der Krankenstation zu beklagen. Auch deshalb ist Löw vom Aufstieg in die K.-o.-Phase überzeugt. "Ich bin innerlich relativ ruhig, weil ich weiß, was unsere Mannschaft zu leisten in der Lage ist."