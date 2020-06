Sieg und Remis für Österreichs Gegner

WM-Teilnehmer und Österreichs EM-Qualifikationsgegner Russland gewann in St. Petersburg den erstes Testspiel für das Turnier in Brasilien gegen die Slowakei 1:0. Torschütze war in der 82. Minute der eingewechselte Alexander Kerschakow. Nach seinem 25. Länderspiel-Tor fehlt dem 31-jährigen Angreifer von Zenit St. Petersburg nur noch ein Treffer, um mit Wladimir Bestschastnych als russischer Rekord-Torschütze gleichzuziehen. Bei der Slowakei saß Rapid-Keeper Jan Novota auf der Bank.

Nur zu einem 0:0 gegen den Iran kam Montenegro, ein weiterer EM-Qualifikationsgegner der Österreicher, in Hartberg. Der Ex-Rapidler Branko Boskovic spielte bei den Montenegrinern 65 Minuten.