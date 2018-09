Sieg in Leicester: Liverpool gibt sich weiter keine Blöße

Die Reds behielten auch in Leicester die weiße Weste. Der FC Liverpool feierte in der Premier League den vierten Sieg im vierten Spiel, kassierte beim 2:1-Erfolg in Leicester (Christian Fuchs nur auf der Bank) den ersten Gegentreffer. Liverpool dominierte von Beginn an das Geschehen und die ganze erste Hälfte. Zunächst vergab Salah eine Topchance, aus elf Metern setzte er den Nachschuss unbedrängt neben das Tor. Ungewöhnlich für den Ägypter.

Besser machte es dann Ex-Salzburger Mane, der Liverpool verdient in Führung schoss (10.). Leicester hatte in dieser Phase offensiv sehr wenig anzubieten, zu sehr war man damit beschäftigt, keine weiteren Gegentore zu erhalten. Goalie Schmeichel entschärfte dabei einen weiteren Schuss von Salah, beim Kopfball von Firmino nach einem Eckball war er jedoch ohne Chance – 0:2 (45.).

Es sah nach einem Spaziergang für die Reds aus, doch Leicester City, das wegen einer Sperre auf Stürmer Jamie Vardy verzichten musste, kam durch ein Tor von Ghezzal zurück ins Spiel (63.). Ermöglicht hat dies aber Liverpool-Keeper Alisson, der den Ball nach einem missglückten Rückpass nahe der Eckfahne in einem Zweikampf verlor. Der brasilianische Nationaltorhüter war im Sommer für 75 Millionen Euro von AS Rom nach Liverpool gewechselt.

Am Sonntag folgt das Duell der Liverpool-Verfolger zwischen Watford, wo Sebastian Prödl derzeit keinen Stammplatz hat, und Tottenham.