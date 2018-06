Sieg gegen Deutschland als Triumph der Mentalität

Die österreichischen Fußball-Nationalspieler haben sich am Samstagabend mit einem wahren Hochgefühl in drei freie Tage verabschiedet. Der historische 2:1-Sieg gegen Weltmeister Deutschland hat Kräfte freigesetzt. Am Sonntag (10. Juni) wollen die Österreicher in Wien auch gegen Brasilien überraschen. Für die Brasilianer wird es ihr letztes Testspiel vor der WM in Russland.

"Wir haben viele Siege im Rücken. Natürlich kommt Brasilien, das wird noch einmal ein richtiger Härtetest für uns", meinte Martin Hinteregger. "Aber wir wollen genauso auftreten wie den Großteil des Spiels, vor allem in der zweiten Hälfte. Wenn wir das schaffen, wird es wieder etwas ganz Gutes werden für uns."

Hinteregger selbst hatte gegen Deutschland die Wende eingeleitet. Sein sensationelles Volley-Tor brachte das Stadion in Klagenfurt nach 0:1-Rückstand zum Beben. "Ich hoffe, dass wir das auch gegen Brasilien in Wien erleben, und dann in der Nations League, und dass wir wieder so eine richtige Euphorie entfachen, wie sie schon einmal war", erinnerte der Kärntner an die erfolgreiche EM-Qualifikation für 2016.