Juve behauptet Vorsprung

Italiens Fußball-Meister Juventus Turin hat seinen Vorsprung auf die ersten Verfolger AS Roma und SSC Napoli am Sonntag in der Serie A behauptet. Alle drei Spitzenteams fuhren in der 19. Runde klare Siege ein. Juventus triumphierte trotz Rückstandes in Cagliari noch mit 4:1. Die Turiner führen zur Saisonhälfte weiter acht Punkte vor der Roma und deren zehn vor Napoli.

Für Juve war es bereits der elfte Ligasieg in Serie. Dabei war das Team von Trainer Antonio Conte durch den Chilenen Mauricio Pinilla in Rückstand geraten (21.). Ein Doppelpack von Sturmtank Fernando Llorente (31., 76.) sowie Treffer von Claudio Marchisio (73.) und Stephan Lichtsteiner (80.) brachten die "Bianconeri" aber in der Schlussphase auf die Siegerstraße.

Der erste Verfolger aus Rom gab sich mit einem 4:0-Heimsieg gegen den FC Genoa keine Blöße. Alessandro Florenzi (25.), Clublegende Francesco Totti (30.), Maicon (43.) und Mehdi Benatia (52.) sorgten bereits früh für klare Verhältnisse. Auch Napoli fuhr mit 3:0 bei Hellas Verona einen letztlich souveränen Sieg ein. Die Tore erzielten Dries Mertens (27.), Lorenzo Insigne (72.) und Blerim Dzemaili (76.).