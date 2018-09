Sergei und Sergej: Die Schawlos zwischen Hütteldorf und Moskau

Sergei Schawlo senior ist einer der wenigen Menschen, die Rapid und Spartak Moskau aus nächster Nähe kennen. Der 62-jährige Russe spielte in den 1980er-Jahren für den ersten Europa-League-Gegner von Rapid (Donnerstag, 18.55 Uhr) und danach in Hütteldorf. „Spartak ist wie Rapid – nur größer“, erklärt der 19-fache Teamspieler der Sowjetunion im KURIER-Gespräch in überraschend gutem Deutsch.

„Diese Sprache muss man lernen, das habe ich getan. Jetzt gibt es regelmäßige Wien-Besuche“, erzählt der frühere Mittelfeldspieler. Der Grund ist die Familie: Sergej (der Vater nennt sich Sergei) Schawlo junior startete als Nachwuchsstürmer bei Rapid. Der Vater trainierte die Talente Ivanschitz und Kulovits. Der Junior blieb auch in Wien, als der Vater in Moskau Spartaks Sportdirektor wurde, jetzt ist er selbst Vater von Zwillingen.

„Ich komme noch gerne zu Rapid und bin für die Termine mit Spartak Dolmetscher “, erzählt der 38-Jährige mit einem Timbre, das nicht einmal in Spurenelementen Russisch erahnen lässt. Der Unternehmer ließ das Kicken sein, ist im Immobilien-Bereich erfolgreich, kann zweisprachig Deals abschließen.