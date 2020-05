Serbiens Nationalteam probt in St. Pölten

Am 13. Juni trifft Serbien in der EM-Qualifikation in Kopenhagen auf Dänemark. Die Vorbereitung darauf nimmt die Truppe rund um die Chelsea-Stars Branislav Ivanovic und Nemanja Matic in Wien vor.

Bereits am kommenden Sonntag testen die Serben in St. Pölten gegen Aserbaidschan (17.00 Uhr). Tickets sind noch online (oeticket.at) oder an der Tageskasse (am Sonntag ab 13.00 Uhr) ab 15 Euro zu haben.

Die Serben bleiben im Anschluss noch bis Donnerstag in Wien. "Der serbische Verband hat aufgrund der serbischen Diaspora den Raum Wien für das Testspiel und die Vorbereitung vorgeschlagen", berichtet Organisator Bernhard Riedlsperger von der Agentur SLFC.

Das Team von Aserbaidschan, das vom Kroaten Robert Prosinecki trainiert wird, ist in Bad Erlach untergebracht.