Sensationsmeister Montpellier

Meisterfeiern hat Montpellier schon viele erlebt – aber so eine noch nicht: Erstmals wurden die Fußballer des Hérault Sport Club französischer Meister. Bisher wurden immer die Handballer von AHB gefeiert, die in den letzten 18 Jahren 14 Titel gesammelt haben.



Am Sonntag waren also endlich die Fußballer an der Reihe, und so wurde in der 255.000 Einwohner großen Universitätsstadt nahe der Mittelmeerküste die Nacht zum Tag gemacht. Zehntausende feierten bis zum Morgengrauen, sie bejubelten den Triumph des Außenseiters, der es den Geldsäcken aus der Hauptstadt gezeigt hatte. Paris St-Germain, seit vergangenem Sommer mit direktem Zugang zu einem katarischen Geldspeicher ausgestattet und seither um 100 Millionen Euro aufgerüstet, blieb nur der zweite Platz.



Mit dem 2:1-Sieg bei Absteiger AJ Auxerre wurde der erste Meistertitel in 93 Jahren Vereinsgeschichte perfekt gemacht. "À la folie", titelte die Sportzeitung L’Équipe, "auf den Wahnsinn". Und es war in der Tat ein Wahnsinn, was sich im Fernduell zwischen Montpellier und Paris SG abspielte im Finish der Ligue 1.