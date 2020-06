Selfie auf Champions-League-Trophäe

Am kommenden Samstag schaut die ganze Fußball-Welt gespannt nach Lissabon. Dort wird nämlich das Finale der UEFA Champions League ausgetragen - und zwar zwischen Atlético Madrid und Real Madrid. Tickets für dieses rein spanische Finale kann man wohl nur mehr am Schwarzmarkt gegen viel Geld ergattern.

Welcher Name am Samstagabend in den Pokal eingraviert werden wird, steht in den Sternen. "Die Chancen im Finale stehen 50:50", beurteilt Diego Simeone, Erfolgscoach von Atlético die Ausgangslage. Der Meistermacher könnte als dritter nicht-europäischer Trainer die Königsklasse gewinnen. "Real hat die besseren Individualisten, aber wir sind hoch motiviert und bringen sicher nicht weniger Leidenschaft als der Gegner mit. Ich denke, dass Spiel wird im Mittelfeld entschieden. Ich erwarte ein ganz intensives Spiel und die Mannschaft, die sich besser auf alle Eventualitäten eingestellt hat, wird am Ende den Pokal in den Händen halten", sagt Simeone.

Wird Diego Costa fit?

Spaniens frisch gebackener Fußball-Meister Atlético Madrid bangt vor dem Champions-League-Finale gegen Stadtrivale Real um den Einsatz von Stürmerstar Diego Costa. Der in Brasilien geborene spanische Nationalspieler habe sich am Samstag gegen den FC Barcelona (1:1) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen, berichteten Medien am Montag unter Berufung auf den Verein.

Obwohl es sich den Angaben der Clubärzte zufolge um eine Verletzung ersten Grades handelt, bei der nur einzelne Muskelfasern überdehnt oder gerissen sind, war in Medien-Spekulationen von einer möglichen Pause von bis zu zwei Wochen die Rede. Der Club gab dazu aber keinen Kommentar ab. Trainer Diego Simeone hofft noch: "Heute beginnt die Woche erst. Wir haben einige Tage, sodass wir keine voreiligen Schlüsse ziehen und lieber abwarten wollen."

Der 25-jährige Costa hatte im Camp Nou bei einem Konter der Gäste in der 13. Minute ohne Gegnereinwirkung plötzlich Schmerzen gespürt und musste ausgewechselt werden. Auch der Einsatz von Spielmacher Arda Turan im Endspiel in Lissabon ist noch fraglich.

Selfie

Die UEFA bietet auf ihrer Homepage eine Selfie-Applikation an. Dabei kann man ein persönliches Foto hochladen und vom Pokal lachen. Hier geht es zur UEFA-Aktion "Trophy Selfie".