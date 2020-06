"Sehr intensiver" Team-Alltag

Erstmals in der Vorbereitung auf das Spiel gegen Deutschland trainierte die österreichische Nationalmannschaft am Mittwochnachmittag im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Teamchef Koller sagt: "Auch wenn keine Fans auf den Tribünen sind, ist es für die Spieler das Geilste, in dieser Arena zu trainieren. Sie haben ein gutes Gefühl, wenn sie im Original sind." Dieses Gefühl werden sie vor dem Spiel am Dienstag noch zwei Mal haben.



Die Vorbereitung bezeichnet Koller als "sehr intensiv". Weshalb er den Spielern auch einen freien Nachmittag in Aussicht stellt. Den dürfte es wohl am Donnerstag geben. Die Spieler können sich erholen, den Kopf frei bekommen, die Familien besuchen. Oder wie Veli Kavlak den Friseur besuchen, um seinen Vollbart loszuwerden.