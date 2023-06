Schwere Ausschreitungen nach Abstieg von Ex-Guardiola-Verein

In den letzten Jahren wurde es zusehends ruhiger um den Traditionsverein. Nur in den Saisonen 2010/'11 und 2019/'20 war Brescia für kurze Zeit noch in der Serie A am Ball, nach drei Jahren in der Zweitklassigkeit folgte nun der tiefe Fall in die Serie C.

Nach Platz 16 in der abgelaufenen Saison musste Brescia im Abstiegs-Playoff gegen Cosenza (17.) antreten. Nach einer 0:1-Niederlage auswärts machte Bisoli im Rückspiel in Brescia den Rückstand wett (74.) und ließ den Verein vom Klassenerhalt träumen.