Schwedens Teamchef: "Wir müssen gewinnen"

Österreichs Nationalteam darf am Freitag in Schweden zumindest nicht verlieren, um noch eine Chance in der WM-Qualifikation zu haben. In der letzten Runde würden dann die Auswärtspartie auf den Färöern und Schwedens Heimspiel gegen Deutschland den Ausschlag geben.

Genau auf dieses Finale um Platz zwei in Gruppe C will sich Schwedens Teamchef Erik Hamren nicht einlassen. Also gibt es für ihn nur ein Ziel: „Wir müssen gewinnen – weil dann alles klar ist. Wir möchten nicht mit irgendeinem Zweifel in das Spiel gegen Deutschland gehen, das sehr, sehr stark ist“, sagte der 56-Jährige. Er sei aber zufrieden, weil seine Mannschaft noch alles in der Hand hat. Hamren erwartet intensive österreichische Gegenwehr: „Ich denke, sie wären aber auch mit einem Unentschieden zufrieden“, weil Österreich auf die Aufgabenstellungen am Ende der Gruppenphase bauen würde.

Gegen Österreich spricht freilich die miserable Auswärtsbilanz der letzten Jahre: Österreichs letzter Erfolg auf fremdem Platz gegen einen starken Gegner gelang 1996 – 1:0 in Schweden. Seither gab es neun Siege gegen kleine Nationen, zehn Remis und 16 Niederlagen in Auswärtsspielen.

Deutschland will Gruppenplatz eins und die WM-Qualifikation am Freitag in Köln gegen Irland unter Dach und Fach bringen. Bundestrainer Joachim Löw muss dabei zwar den Ausfall von acht Spielern zur Kenntnis nehmen, der 53-Jährige verzichtet aber auf Nachnominierungen.