Schwedens Superstar im Fokus

APA15023586 - 08102013 - WIEN - ÖSTERREICH: Marko Arnautovic während einer ÖFB-Pressekonferenz am Dienstag, 8. Oktober 2013, im Ernst-Happel-Stadion in Wien. Österreich wird am kommenden Freitag ein WM-Qualifikationsspiel gegen Schweden in Stockholm bestreiten. APA-FOTO: ROBERT JAEGER

© Bild: APA/ROBERT JAEGER