Schweden zittert vor dem Hit um Ibrahimovic

Wenn das gesamte Spiel auf den einen Superstar ausgerichtet ist, wird das lange Warten noch eher in Kauf genommen. Kapitän Zlatan Ibrahimovic will erst morgen entscheiden, ob er im großen Hit der Österreich-Gruppe G zu Hause gegen Russland stürmen kann – und bekommt von Teamchef Erik Hamrén natürlich so lange Zeit, um vielleicht doch noch rechtzeitig zu genesen.

"Solange ich die Verletzung nicht verschlimmere und mit den Schmerzen spielen kann, ist es okay", erklärte Ibrahimovic nach einem leichten Training mit dem schwedischen Team. Allerdings: "Wenn ein Risiko besteht, dass es sich verschlechtert, werde ich definitiv nicht spielen." Der 33-jährige Routinier müsse auch an die kommenden Monate denken: "Die Saison hat ja erst begonnen." In die Entscheidung miteingebunden werden die Teamärzte.

Seit Wochen laboriert der Stürmer an einer hartnäckigen Fersenverletzung, was zuletzt auch sein Klub Paris Saint-Germain in der französischen Liga zu spüren bekam: Ohne den Exzentriker wurde nur in der Champions League gegen Barcelona, den Ex-Klub von Ibrahimovic, überzeugt.