Schwächeanfall: Sorge um ÖFB-U21-Teamchef Gregoritsch

Der Teamchef des österreichischen U21-Fußballnationalteams Werner Gregoritsch ist bei einem VIP-Tennis-Turnier in Wien zusammengebrochen. Das berichteten am Montagabend die beiden Online-Ausgaben der Tageszeitungen Österreich und Krone.

Der 62-Jährige habe demnach am Montag an einem Gedenkturnier teilgenommen, das am Platz des WAC Wiener Athletiksport Clubs im Wiener Prater stattfand. Ebendort soll er kollabiert sein. Dabei soll es sich um Schwächeanfall gehandelt haben, heißt es aus den ÖFB-Kreisen.

oe24 will hingegen erfahren haben, dass Gregoritsch in der Krankenanstalt Rudolfstiftung ein Herzinfarkt diagnostiziert wurde. Daraufhin habe ÖFB-Coach soll Stents eingesetzt bekommen.