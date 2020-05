Schöttel: "Stehen wird wieder mit leeren Händen da"

Paul Gludovatz (Ried-Trainer): "Wir haben nicht nur ein spannendes, sondern auch ein gutes Kampfspiel gesehen. In der zweiten Hälfte ist bei uns die Sicherheit reingekommen, es hätte jede Mannschaft das 2:1 machen können. Mich freut es, denn auswärts gegen Rapid gewinnt man nicht alle Tage."



Peter Schöttel (Rapid-Trainer): "Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, in dem wir mit dem ersten Schuss in Rückstand geraten sind. Schon in der ersten Hälfte hat man gesehen, dass Ried sehr ballsicher ist und die Abläufe bei ihnen passen. Durch die Gelb-Roten Karten haben wir uns selbst geschwächt. Dass wir durch einen Schuss ins Kreuzeck verloren haben, ist sehr bitter. Es hätte uns Kraft geben können, wenn wir das Elferschießen gewonnen hätten, jetzt stehen wir wieder mit leeren Händen da."