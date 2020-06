Schmidt: "Ich erwarte keine Perfektion"

„Es ist immer schwierig, wenn eine Mannschaft sehr viel investiert so wie es Grödig gegen den Ball getan hat. Da tun sich alle anderen Teams auch schwer“, meinte Salzburg-Trainer Roger Schmidt, der glaubte zu wissen, warum seine Mannschaft erneut Probleme mit der Spieldominanz hatte: „Da muss man einfach klarere Bälle spielen, versuchen einmal die Vorwärtsverteidigenden zu überspielen und den Ball zu behaupten, um nicht in solche Situationen zu kommen wie wir in der ersten Hälfte gekommen sind.“

Aber Schmidt nahm aber auch die Offensivspieler in die Pflicht: „Wenn man zu wenig läuft, sich durch sein Stellungsspiel nicht genug einbringt wenn wir in Ballbesitz sind und zu wenig selbst gegen den Ball arbeitet, dann kommen halt solche Situationen zustande, in denen es so wirkt, dass unsere Innenverteidiger im Spielaufbau Probleme haben.“ Salzburgs Erfolgstrainer konnte der fehlerhaften Vorstellung in der ersten Hälfte aber durchaus auch Positives abgewinnen: „Das wird mir die Gelegenheit geben, die Mannschaft auf einige Dinge zu sensibilisieren.“

Dafür scheinen die Salzburger jetzt eine Qualität wieder gefunden zu haben, die sie im Herbst in dem einen oder anderen Spiel vermissen ließen: die Effizienz. Wie schon in Wr. Neustadt wurden die beiden ersten Chancen verwertet. Es waren aber beides untypische Salzburg-Tore, fielen sie doch nach langen Abschlägen aus der eigenen Hälfte. „Wir trainieren sehr viel an der Chancenverwertung, das sieht man am Platz“, meinte Dreifachtorschütze Alan, der mittlerweile schon fünf Treffer im Frühjahr erzielt hat und in der Torschützenliste in Führung liegt. 18 Mal hat der Brasilianer getroffen und damit einmal mehr als sein spanischer Sturmpartner Jonatan Soriano, der gegen Grödig ebenfalls drei Tore erzielen konnte.

Die Bundesliga ist längst zum Salzburger Solo geworden. 17 Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Grödig. 16 der 22 Spiele haben die Salzburger gewonnen, in diesen 22 Spielen wurden 69 Treffer erzielt - also mehr als drei Tore im Schnitt pro Spiel. Das Torverhältnis der Salzburger beträgt +52, jenes der Grödiger +2. Dieser Vergleich alleine beweist den Qualitätsunterschied des Tabellenführers zum Rest der Liga. „Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals in Österreich eine Mannschaft mit einer derartigen Qualität gegeben hat", meinte Grödig-Trainer Adi Hütter, der zum dritten Mal ein Salzburger Derby klar verlor.