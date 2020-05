Schiri verklagt Inter

Der ehemalige Schiedsrichter Massimo De Santis verklagt den italienischen Erstligisten Inter Mailand auf Schadenersatz von mehr als 21 Millionen Euro. De Santis wirft Inter eine Verletzung seiner Privatsphäre vor: Der Klub soll ihn und seine gesamte Familie 2003 ausspioniert haben.



In der sogenannten Telecom-Affäre war herausgekommen, dass ein von Inter beauftragter Privatdetektiv Telefongespräche abgehört hatte.



De Santis Anwalt Paolo Gallinelli wollte die Klage am Dienstag beim Mailänder Gericht einreichen. Eine konkrete Schadenersatzsumme habe De Santis nicht gefordert, teilte der Anwalt mit. Man habe sich jedoch an den von Christian Vieri geforderten 21 Millionen Euro orientiert, berichtete die La Gazzetta dello Sport .