Schießen: Farnik knapp am Finale vorbei

Am Ende regierten Ernüchterung und Enttäuschung. Denn die österreichische Schützengilde blieb bei den Olympischen Spielen weit hinter den Erwartungen zurück. Eine Medaille war ohnehin nie in Schussweite gewesen, aber auch das Minimalziel, eine Finalteilnahme, verfehlten die heimischen Meisterschützen in London.

Der letzte Hoffnungsträger, Team-Routinier Thomas Farnik, scheiterte am Montag zum Abschluss im Kleinkaliber-Dreistellungsmatch.

Der 45-jährige Wiener belegte mit 1.167 von 1.200 möglichen Ringen den zwölften Rang. Ein einziger Ring fehlte Farnik bei seiner insgesamt sechsten Olympia-Teilnahme auf das Stechen um den Finaleinzug. Von den Medaillenrängen trennten den österreichischen Olympia-Haudegen schließlich vier Ringe.

Als Zwölfter sorgte Farnik zumindest für das beste Ergebnis des in London sonst sehr enttäuschenden rot-weiß-roten Schützenbundes.

Farniks Teamkollegen, die Tiroler Halbgeschwister Christian Planer und Stephanie Obermoser, waren zuvor in ihren Spezialdisziplinen klar an der erhofften Finalteilnahme gescheitert und jeweils nur im Mittelmaß gelandet.