Schiedsrichterin an Schulter gegriffen: Wirbel um ManCity-Star

Die Assistentin schob Agüeros Hand weg und schien dem Vorfall keine weitere Bedeutung beizumessen. Doch TV-Experten und Fans in den sozialen Medien kritisierten das Verhalten des Stürmers, der für seine Aktion auch nicht von Schiedsrichter Chris Kavanagh verwarnt wurde. "Das sah einfach nicht gut aus", sagte Ex-Nationalspieler Alan Shearer beim Sender BBC. "Das sollte er nicht machen." Der frühere Arsenal-Stürmer Ian Wright nannte es "merkwürdig" und "unnötig".

Guardiola verteidigt seinen Stürmer

City-Trainer Pep Guardiola nahm seinen Starstürmer, der das Siegtor von Raheem Sterling vorgelegt hatte, in Schutz. "Kommt schon, Leute", sagte Guardiola. "Sergio ist der netteste Typ, den ich in meinem Leben jemals getroffen habe. Sucht in anderen Szenen nach Problemen, aber nicht bei dieser." Konsequenzen wird die Aktion für Sergio Agüero nicht haben. Die zuständige Schiedsrichterbehörde stufte den Schultergriff nicht als aggressive Handlung ein.