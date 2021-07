Schewtschenko: alter Star im jungen Team

Der 35-Jährige hielt bis zur 67. Minute durch, am Dienstag gegen Österreich könnte der Stürmer wieder geschont werden. Denn der bekannteste und erfolgreichste Fußballer des Landes ist schon lange nicht mehr voll fit. Ein halbes Jahr vor Beginn der EURO macht sich in der Ukraine die Angst breit, dass Schewtschenko sein Heimturnier versäumen könnte. Chronische Rückenschmerzen drücken auf die ohnehin schon nachlassenden Leistungen des Stars.



"Ich werde jedes Opfer dafür bringen, um für die EURO in Schuss zu kommen. Aber ich will weder mich noch das ukrainische Team lächerlich machen" erklärte der frühere Star von Milan und Chelsea. Zurück beim Stammverein Dynamo Kiew darf sich Schewtschenko Auswärtsreisen zumeist ersparen, dafür wurde ein umfangreiches Fitness-Programm zusammengestellt.



Teamchef Oleg Blochin setzt weiter auf den besten Nationalteam-Torschützen (46 Tore in 104 Spielen): "Er hat eine große Autorität und ist wichtig für unser Team."