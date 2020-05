Scherb wird Sky-Experte

Nach drei Auswärtsspielen darf Gerald Baumgartner endlich sein Debüt als SKN-Trainer in der NV-Arena feiern. Gegen Mattersburg (18.30 Uhr) hatte es in Runde zwei den letzten Auswärtssieg gegeben (1:0), ehe in der Fremde kein Punkt mehr geholt wurde. Dennoch hat sich die Stimmung beim Vorletzten verbessert: Baumgartner feierte in seinem Spezial-Bewerb Cup den ersten Erfolg mit dem 4:3 beim LASK. Damit hält der Ex-Pasching-Coach bei elf Siegen in elf Cup-Spielen als Cheftrainer.



Jetzt soll nach zwei 0:1-Niederlagen die Ära Baumgartner auch in der Erste Liga Positives einbringen: "Das 4:3 war nach sieben Pleiten in Folge besonders für die Moral der Spieler wichtig." Schwächen beim Absteiger sah Baumgartner in Salzburg, als Mattersburg im Cup gegen die Austria erst im Elfmeterschießen aufgestiegen ist.



Hofbauer und Ambichl sind fraglich. Der neue Rechtsverteidiger Dober hofft auf die Fans: "Jetzt können sie uns besonders helfen."



Die Seite gewechselt hat Martin Scherb. Baumgartners Vorgänger wurde vom TV-Sender Sky als Experte engagiert und gibt sein Debüt nach der Länderspielpause im Oktober. "Als Jugendlicher wurde mir klar, dass sich eine Profikarriere nicht ausgeht. Mein zweiter Traumberuf war Sportjournalist – deshalb freue ich mich besonders auf Sky. Im Trainerjob sehe ich mich eher erst wieder 2014", sagt der frühere Landesliga-Stürmer, der den SKN als Trainer in die Erste Liga geführt hatte.